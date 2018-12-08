انت الان تتابع حكم عليه بـ65 سنة.. خروج أقدم سجين في مصر (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مايكل سمير ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ م

تجمع عدد من أسرة "كمال ثابت عبد المجيد"، أقدم سجين فى مصر، أمام مركز شرطة أخميم في محافظة سوهاج، حيث انتظرت شقيقته وعمه وأبناء عمه وأخواله، حتى عصر اليوم، منتظرين قرار خروجه من القسم، ورؤيته بعد 45 عاما قضاها فى السجون. وجهت شقيقته الوحيدة "صفية"، الشكر لرئيس الجمهورية للاستجابة لطلبها فى خروجه فى إطار عفو رئاسي صدر237 سجينا منهم شقيقها كمال، الذى يكبرها بـ 16 عاما، متمنية أن تستقر حياة شقيقها بعد سنوات زاق فيها الحرمان من كل شيء، حيث إنه لم يتزوج، مضيفة أن شقيقها لم يرى والدته التى توفت وهو داخل السجن، مطالبة بتوفير حياة كريمة له.

وقالت صفية، إن القصة بدأت سنة 1971 عندما تعرض والدها وعمها وجدها للقتل دفعة واحدة في قضية ثأر، وكان عمر شقيقها 19 عام، في حين كانت تبلغ من العمر سنة واحدة. وتابعت صفية، إن السلطات احتجزت شقيقها لمدة سنتين، خوفا من الأخذ بالثأر، أنه حاول ان يأخذ بالثأر ولم ينجح، وتم اتهامه بالشروع في القتل، وهرب