انت الان تتابع لا تفوتي موضة الكاروهات.. الأحذية لإطلالة جريئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا تفوتي موضة الكاروهات، وإذا كنت لا تفضلين البنطلون من هذه النقشة لاختياراته الصعبة، يمكنك شراء البليزر الكاروهات، حيث يسهل تنسيقه، مع شميز سادة أو تي شيرت حسب اختيارك.

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

موضة الكاروهات

نقشة الكاروهات موضة قديمة ظهرت في الثمانينيات والتسعينيات وحجزت مقعدها لفترة، وبعدها اختفت لسنوات عديدة، لتظهر من جديد بقوة خلال شتاء 2019، ولا يقتصر الأمر على البنطلونات فقط، بل الفساتين والبليزر ووصل الأمر إلى الأحذية، فعندما تدخلين إلى الأماكن المخصصة للملابس والأحذية ستجدين مكانا مخصصا فقط لنقشة الكاروهات، وإذا بحثت قليلا على الإنترنت داخل المواقع المختصة بالموضة ستجدين العديد من الفنانات والنساء المشاهير الأخريات ترتدين هذه القطعة العائدة بقوة من جديد، لذا تعرفي على كيفية ارتداء الكاروهات في الشتاء.

- البنطلون الكاروهات هناك نوعان من البناطيل الرائجة لنقشة الكاروهات، أحدها ليجن يأخذ مقاس الجسم، وآخر ذات تصميم واسع، وبالطبع يمكنك اختيار الأنسب منها حسب شكل جسمك، وفي الغالب الفتيات الطويلات لا يفضلن ارتداء التصميم الواسع لكي لا يظهر الطول أكثر، وعلى أي حال فالحذاء بالكعب العالي مناسب تماما لهذا