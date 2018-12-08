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انت الان تتابع لا تفوتي موضة الكاروهات.. الأحذية لإطلالة جريئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا تفوتي موضة الكاروهات، وإذا كنت لا تفضلين البنطلون من هذه النقشة لاختياراته الصعبة، يمكنك شراء البليزر الكاروهات، حيث يسهل تنسيقه، مع شميز سادة أو تي شيرت حسب اختيارك.
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م
موضة الكاروهات
نقشة الكاروهات موضة قديمة ظهرت في الثمانينيات والتسعينيات وحجزت مقعدها لفترة، وبعدها اختفت لسنوات عديدة، لتظهر من جديد بقوة خلال شتاء 2019، ولا يقتصر الأمر على البنطلونات فقط، بل الفساتين والبليزر ووصل الأمر إلى الأحذية، فعندما تدخلين إلى الأماكن المخصصة للملابس والأحذية ستجدين مكانا مخصصا فقط لنقشة الكاروهات، وإذا بحثت قليلا على الإنترنت داخل المواقع المختصة بالموضة ستجدين العديد من الفنانات والنساء المشاهير الأخريات ترتدين هذه القطعة العائدة بقوة من جديد، لذا تعرفي على كيفية ارتداء الكاروهات في الشتاء.
- البنطلون الكاروهات هناك نوعان من البناطيل الرائجة لنقشة الكاروهات، أحدها ليجن يأخذ مقاس الجسم، وآخر ذات تصميم واسع، وبالطبع يمكنك اختيار الأنسب منها حسب شكل جسمك، وفي الغالب الفتيات الطويلات لا يفضلن ارتداء التصميم الواسع لكي لا يظهر الطول أكثر، وعلى أي حال فالحذاء بالكعب العالي مناسب تماما لهذا
هناك نوعان من البناطيل الرائجة لنقشة الكاروهات، أحدها ليجن يأخذ مقاس الجسم، وآخر ذات تصميم واسع، وبالطبع يمكنك اختيار الأنسب منها حسب شكل جسمك، وفي الغالب الفتيات الطويلات لا يفضلن ارتداء التصميم الواسع لكي لا يظهر الطول أكثر، وعلى أي حال فالحذاء بالكعب العالي مناسب تماما لهذا الاستايل، واللون المستردة موضة هذا الشتاء.. اعرفي ابسط الطرق لارتدائه.
يحتاج هذا البنطلون إلى فتيات ذات إطلالات جريئة، حيث إنه من السهل تنسيق القطع العلوية مع البنطلون السادة، ولكن في حالة ارتداء هذا البنطلون سيكون الاختيار صعبا للغاية، ومن اللافت أن هذا البنطلون ظهر بألوان محدودة كاللون الرمادي مع الأسود والأبيض، مع لمسات خفيفة من الأحمر أو الوردى، والتى تناسب الكثير من الألوان، فضلا عن استخداماتها المتنوعة سواء كانت صباحية أو مسائية.. يهمك أن تعرفي طرق ارتداء السكارف الشتوي من هنا.- البليزر الكاروهات
لا تفوتي موضة الكاروهات، وإذا كنت لا تفضلين البنطلون من هذه النقشة لاختياراته الصعبة، يمكنك شراء البليزر الكاروهات، حيث يسهل تنسيقه، مع شميز سادة أو تي شيرت حسب اختيارك، وبنطلون سكيني فإن إطلالتك تكتمل، وإذا كنتِ جريئة بما فيه الكفاية وجسمك يسمح بألوان أخرى غير الأسود لعدم بروز "الديفوهات"، يمكنك ارتداء بنطلون أبيض أو أحمر أو كشمير على هذا البليزر، وبهذا تواكبين الموضة، وعلى الرغم أن هذا الاستايل يحتاج إلى حذاء ذات كعب متوسط، لكن يمكنك ارتداء الكوتشي عند الضرورة القصوى.
- الفستان الكاروهات
إذا كنتِ تحبين ارتداء الفساتين في الشتاء، فإن نقشة الكاروهات متوافرة في الفساتين أيضا، عزيزتي، فالأحمر الكاروهات يتربع على عرش الألوان، إنه لون هذا الشتاء وكل شتاء، فموضته لا تنتهي بدرجاته المختلفة، ومع كوتشي أبيض أو حذاء له كعب متوسط تكمل أناقتك، وإذا كنتِ محجبة فهناك الكثير من ألوان الحجاب التي تناسبك.. يهمك أن تعرفي موضة ألوان الشتاء المستمرة.
- الحذاء الكاروهات
كونك ترتدين حذاء كاروهات قد يكون غريبا قليلا، لكن اذهبي إلى محلات الأحذية والقي نظرة سريعة ستجدين الكثير من الأحذية الكاروهات باختلاف أشكالها سواء ذات رباط أو كعب، عزيزتي جربي إحداها ستجيدن أن شكله مميز للغاية، واستايله ليس له مثيل، وبالطبع تحددين قرارك حسب ما تحبينه سواء بالكعب أو الشوز العادي.. اقرئي أيضا: لإطلالة جريئة جربي الروج البنفسجي والبرتقالي.
- الشميز الكاروهات الشتوي
خلال الصيف كان الشميز الكاروهات رائجا للشباب والفتيات، وبالطبع هذا لا يعني اختفاء هذا الشميز في الصيف، بل ظهر بالقماش الصوف ليناسب البليزر والجواكيت المختلفة.. اعرفي أفكار بسيطة لارتداء الشميز الكاروهات.- مشاهير ظهروا بالكاروهات
ارتدت كيت ميدلتون جيب كاروهات مع توب باللون الأسود في إحدى الحفلات الخاصة بالعائلة الملكية احتفالا بالكريسماس، كما ظهرت بعض المغنيات والفنانات بالبناطيل الكاروهات.. اقرئي أيضا: عروس ديسمبر.. اجعلي إطلالتك ملكية جريئة تخطف الأنفاس.
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