انت الان تتابع الإنتربول يقبض على «منياوي» قتل شقيقته وهرب للأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م
ضبطت وحدة مباحث مركز مطاي شمال محافظة المنيا، بالتنسيق مع شرطة الإنتربول الدولي، اليوم السبت، عاملا متهما بقتل شقيقته لحملها سفاحا بعد هربه داخل دولة الأردن، وأوضحت التحريات أنه دس السم لشقيقته وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ وذلك بعد حملها سفاحا عقب طلاقها منذ 7 أشهر، وكان اللواء مجدي عامر مدير الأمن قد تلقى في وقت سابق إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعميد محمد راضي مأمور مركز مطاي، يفيد بمصرع "ه. ع. م" 30 عاما مطلقة.
شكل العقيد حمدي رفعت رئيس فرع البحث للشمال فريق بحث بقيادة المقدم برهان الشريف مفتش مباحث شمال المنيا والرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث مركز ومعاونه النقيب حازم الحيني والنقيب مهند مفتاح، وبالانتقال تبين أن الحادث به شبهة جنائية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى مطاي العام تمهيدا لعرضها على الطبيب الشرعي. كشفت
شكل العقيد حمدي رفعت رئيس فرع البحث للشمال فريق بحث بقيادة المقدم برهان الشريف مفتش مباحث شمال المنيا والرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث مركز ومعاونه النقيب حازم الحيني والنقيب مهند مفتاح، وبالانتقال تبين أن الحادث به شبهة جنائية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى مطاي العام تمهيدا لعرضها على الطبيب الشرعي.
كشفت التحريات الأولية التي أجراها النقيبان أحمد أبو حمر، وعمر أبو طالب، أن المجني عليها سيئة السمعة وأن زوجها يعمل بالخارج وفور عودته وعلمه بحملها سفاحا طلقها وكانت في الشهر السابع، وعلى أثر ذلك تخلص منها شقيقها وقام بخنقها بعدما دس لها السم في الطعام وهرب للخارج، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه بعدما هرب للأردن التي يعمل بها.
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