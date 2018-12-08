انت الان تتابع المؤبد لسائحة برازيلية حاولت تهريب 2 كيلو كوكايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٤ م

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المؤبد 25 سنة، لسائحة أجنبية، لإدانتها بتهريب 2 كيلو من مخدر الكوكاكيين داخل البلاد، عبر مطار القاهرة الدولي، تم ترحيل المتهمة إلى سجن النساء، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، عقب 4 أشهر من القبض عليها وإحالته للتحقيق أمام نيتبة النزهة، التي استمعت لأقوالها، وأصدرت قرارا بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات في وقت سابق، بعد مواجهتها بتحريات رجال المباحث والأمن العام، ومن ثم إحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

تلقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، معلومات تفيد اعتزام إحدى السائحات الأجنبيات، تهريب كمية من المخدرات عبر البلاد، بالتنسيق مع مصلحة الأمن ومكافحة المخدرات بالقاهرة، أشارت التحريات إلى صحة المعلومات، قبل أن تتمكن مأمورية أمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها 2 كيلو من مخدر الكوكايين. أشارت التحقيقات إلى أن السائحة