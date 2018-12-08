انت الان تتابع ثالث تأجيل..هل تعطل قطار العاصمة الإدارية الكهربائي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - هل درست الحكومة مشروع «القطار المكهرب» الذى يربط بين السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بطول 68 كيلومترا بشكل جيد؟ ولماذا تأجل تنفيذ المشروع مرة ثالثة؟

أزمة جديدة في قطار العاصمة الإدارية الكهربائي، الذي من المفترض أن ينطلق من مدينة السلام، مارًا بمدن شرق القاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة ومدينة العاشر من رمضان، تتلخص في تأجيل تنفيذ المشروع للمرة الثالثة على التوالي، ما يهدد بتأجيل المشروع، لأجل غير مسمى. فما هي الأسباب الحقيقية لتأجيل تنفيذ قطار العاصمة الإدارية الكهربائي لأكثر من مرة؟ وهل يقف التمويل عائقًا أمام تنفيذ المشروع؟ وهل للشركات المحلية المنفذة دور في هذا التأجيل؟

مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، قالت إن الهيئة قررت تأجيل تنفيذ القطار الكهربائي الجديد، المزمع تنفيذه لربط العاصمة الإدارية الجديدة بقلب القاهرة، بسبب محاولة شركة أفيك الصينية المنفذة للمشروع، التلاعب حول القرض الصيني الميسر الذي من المفترض أن توفره لتغطية تكلفة المشروع، عبر الحصول على قروض من البنوك

مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، قالت إن الهيئة قررت تأجيل تنفيذ القطار الكهربائي الجديد، المزمع تنفيذه لربط العاصمة الإدارية الجديدة بقلب القاهرة، بسبب محاولة شركة أفيك الصينية المنفذة للمشروع، التلاعب حول القرض الصيني الميسر الذي من المفترض أن توفره لتغطية تكلفة المشروع، عبر الحصول على قروض من البنوك المصرية المحلية، رغم أن ذلك يخالف ما تم الاتفاق عليه.

ومن المقرر أن تتولى الشركة الصينية القيام بأعمال الإشارات والاتصالات والتحكم وتصنيع وتوريد الوحدات التى ستعمل خلال هذا المشروع بعد تنفيذه.

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خطوط عريضة

ينطلق من مدينة السلام نحو العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يتجه إلى العاشر من رمضان، بطول 68 كيلو متر، وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع 1.254 مليار دولار، ومن المقرر أن تتولى شركة أفيك الصينية القيام بأعمال الإشارات والاتصالات والتحكم وتصنيع وتوريد الوحدات التى ستعمل خلال هذا المشروع بعد تنفيذه، بالإضافة إلى 3 شركات مصرية هي المقاولون العرب وبتروجت وأوراسكوم ستتولى تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال السكة للمشروع.

وكان أول من طرح فكرة مشروع القطار المكهرب، هو الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق، وواصل المفاوضات بعده وزير النقل اللاحق له المهندس هانى ضاحى، ثم أوقفه وجمد المشروع وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى، وأعاد مفاوضات تنفيذه وزير النقل الحالى الدكتور جلال سعيد.

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أكد الدكتور أسامة عقيل عضو المجلس القومى لسلامة الطرق السابق، وأستاذ الطرق والمرور بهندسة عين شمس، أن السؤال الأهم هو ما هو دور الدولة، هل الدولة عليها تنفيذ مثل هذه المشروعات، أم يتم تركه للمستثمرين، وهل له أولوية مُلحة في التفيذ أم لا قياسًا بمشروعات الطرق، فهو مشروع بنية أساسية، وغالبًا ما تكون عوائد مشروعات البنية الأساسية ضعيفة فلا يقبل المستثمر المغامرة في مشروعات تحصل عوائدها على فترات طويلة.

وتابع عقيل لـ«التحرير»: «أن أولويات قطاع النقل للدولة غير محددة أو غير واضحة، كما أنه من المفترض أن يكون لهذا المشروع دراسة جدوى كاملة تحدد أولويته وأهميته، وكيفية تمويليه»، موضحًا أنه للأسف توجد أزمة كبيرة في توافر المعلومات الخاصة بهذا المشروع، وهو ما يمثل مشكلة.

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3 أسباب

قال الدكتور حسن عبد الظاهر مهدي، أستاذ الطرق بهندسة عين شمس، إنه تم تأجيل تنفيذ هذا المشروع للمرة الثالثة، دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية، رغم أن الشركة الصينية قد قطعت شوطًا طويلاً في الدراسات التفصيلية، ومعاينة خطوط السير، وإنهاء أعمال الجسات.

وأضاف مهدي لـ«التحرير»، إن هذا التأجيل لن تخرج عن الآتي: «إما أن المستثمر الصيني استشعر وجود صعوبة أو تأخير في استرداد التكلفة التنفيذية والتشغيلية مضافًا إليها أرباحه، أو أنه عجز عن توفير القرض الميسر من الخارج، أو أن الدولة تغيرت لديها أولويات التنفيذ، خاصة بعد الاهتمام بالربط البري من خلال الدائري الإقليمي والأوسطي وعدد من الطرق الواصلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يجعل الاهتمام بالقطار الكهربائي يتراجع نسبيًا».

يبدأ صافرته 2021

في المقابل أكد المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، إنه تم إنهاء كافة إجراءات المشروع وكذلك القرض المخصص له من البنك الصيني -اكزيم- بقيمة 1.2 مليار دولار، وتم مناقشة تفاصيل المشروع في لجنة النقل بمجلس النواب، ومن المنتظر أن يتم رفعه إلى اللجنة العامة بالمجلس، ثم العرض على مجلس الوزراء، وصولاً إلى اعتماده من الرئيس، ليبدأ العمل.

وأوضح أبو الوفا في تصريحات صحفية له خلال الأيام الماضية، إنه سيتم تمويل المشروع من خلال قرض من البنك الصيني «اكزيم»، بواقع 1.2 مليار دولار، 739 مليون دولار منهم تُضح للمعدات والشركات الصينية المنفذة، بالإضافة إلى 461 مليون دولار كتمويل للشركات المحلية المشاركة في تنفيذ المشروع، والصرف على الأعمال المدنية، وأعمال سكة القطار، ناهيك بنحو 200 مليون دولار سيتم صرفها من موازنة الدولة.

وتابع: «كان مفترضًا أن يتم بدء تنفيذ المشروع في أبريل الماضي، لكن هذا لم يحدث بسبب التفاوض مع الشركات المحلية، بخلاف إجراءات القرض»، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيبدأ خلال 12 شهرا فقط، على أن ينتهى خلال عامين.

وفيما يخص خط سيره، قال أبو الوفا: «سيبدأ من محطة عدلي منصور -مدينة السلام-، ثم ينطلق إلى العبور، ثم المستقبل، فالشروق -محطتان-، ثم إلى هليوبولس الجديدة، مرورًا بمدينة بدر، والروبيكي، ثم يتفرع إلى العاشر من رمضان من جهة، والعاصمة الإدارية من جهة ثانية عند الحي الحكومي، كما سيتم مد مساره محطتين آخريين إلى المدينة الرياضية على طريق العين السخنة.

وبالنسبة لطريقة الدفع أوضح المهندس طارق أبو الوفا، أنها ستكون بنظام مثلما الحال لتذاكر مترو الأنفاق، لكن ما زال يتم دراسة قيمة التذكرة، ومن المتوقع أن تتراوح ما بين 10 و12 جنيها.