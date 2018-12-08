الإمارات تعزز مساهمتها لصالح صندوق الأمم المتحدة للطوارئ لعام 2019

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة، من مساهمتها لصالح صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ لعام 2019م، بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، وذلك خلال مؤتمر التبرع السنوي رفيع المستوى الذي نظمه الصندوق أمس.

وقالت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، أنها فخورة بإعلانها رفع مساهمة بلادها في العام 2019م إلى 5 ملايين دولار مقارنة بـ1.75 مليون دولار المعلن عنها من قبل .. مشيرة إلى أن ذلك يعتبر دليل على فعالية الصندوق ومدى التزام الإمارات بمبادئ الإنسانية والاستقلالية والحيادية التي يجسدها .

بدوره نوه مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ برفع دولة الإمارات مساهمتها في الصندوق بمعدل سريع في السنوات الأخيرة .. مشيرا إلى أهمية نمو الصندوق لتقديم الإغاثة بشكل أفضل وشكر دولة الإمارات على عملها في المجموعة الاستشارية للصندوق.

وتؤمن دولة الأمارات بأن المساعدة السريعة التي يمكن الوصول إليها بسهولة تعد أمراً حاسماً في معالجة الأزمات الإنسانية و تخفيف المعاناة وبالتالي فإنها تدعم بقوة دمج الإجراءات المبكرة في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وذلك كجزء من التزاماتها الأساسية تجاه الإغاثة الإنسانية، وستواصل عملها مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمساعدة الصندوق على تحقيق كامل إمكاناته.