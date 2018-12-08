مقدم مشروع قانون حذف "الديانة" لـ"الوطن": 90% من النواب موافقين عليه

كتب: محمد يوسف
قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب ومقدم قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، إن 90 من نواب البرلمان يوافقون على القانون، مبينًا أنه جمع أكثر من 80 توقيعًا على مشروع القانون.
وأكد "نصر الدين"، في تصريح لـ"الوطن"، أن مشروع القانون هو ترسيخ لمبدأ دستوري وخطوة على طريق تحقيق المساواة ومنع التمييز، مضيفًا أن القانون المكون من 4 مواد؛ يهدف إلى تكريس أسس الدولة الحديثة التي تبنى علي المساواة وعدم التميز بين أبناء الوطن الواحد علي اساس عرقي أو ديني.
وشدد على أن مشروع القانون يرد على ما طُرح من مخاوف عند حذف...
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