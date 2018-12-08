ترند الموجز| ملخص تألق صلاح أمام بورنموث..وتفاصيل طقس الأحد..والداخلية تثأر لشهداء المنيا..وموعد مباراة الأهلي والجيش

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، ليلة تألق "صلاح" أمام بورنموث: هاتريك عالمي.. ولقطة إنسانية.. وأرقام قياسية جديدة، والداخلية تثأر لشهداء المنيا.. تفاصيل اشتباكات عنيفة بين الأمن والإرهابيين، وبعد الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين، وموعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغيير اضطراري بتشكيل "يوسف".

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

فيديو| ليلة تألق "صلاح" أمام بورنموث: هاتريك عالمي.. ولقطة إنسانية.. وأرقام قياسية جديدة

تألق النجم المصري محمد صلاح، وسجل هاتريك، ليقود ليفربول، للفوز على بورنموث برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح أداء خرافيا، طوال اللقاء، وسجل 3 أهداف، ونال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

افتتح صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 25 من متابعة لكرة مرتدة من حارس بورنموث، ليسكنها ببراعة في الشباك.

ثم أحرز الفرعون الهدف الثاني من توغل رائع وسط مدافعي بورنموث، ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وسجل مدافع بورنموث هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، ثم عاد صلاح ليسجل الهدف الرابع لفريقه، والثالث له، في الدقيقة 77 بعدما انفراد بالحارس وراوغه أكثر من مرة ليضع الكرة بمهارة فائقة.

ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالأهداف، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ10، متصدرا قائمة الهدافين مع أوباميناج بـ10 أهداف لكل منهما.

لقطة إنسانية

وفي لقطة إنسانية، أهدى محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة لزميله جيمس ميلنز بمناسبة مباراته الـ500 في الدوري الإنجليزي.

أرقام قياسية جديدة

وحقق صلاح رقما قياسيا جديد، إذ دخل النجم المصري القائمة التاريخية لأسرع لاعبي ليفربول إحرازا لـ40 هدفا، ورفع رصيده مع "الريدز" إلى 42 هدفا في 52 مباراة.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث يستطيع التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بين الفريقين.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة ليتصدر جدول ترتيب "البريميرليج"، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.

شاهد أهداف صلاح

الداخلية تثأر لشهداء المنيا.. تفاصيل اشتباكات عنيفة بين الأمن والإرهابيين (صور)

كشفت وزارة الداخلية، السبت، عن مقتل 2 من العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، نوفمبر الماضي.

وقالت الداخلية في بيان نشرته على الفيس بوك: "إستكمالاً لجهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى تنفيذ حادث إستهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضى وما أثمرت عنه تلك الجهود من مصرع عدد 19 من عناصر الخلية المنفذة للحادث فى مواجهة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا بتاريخ 2018/11/3م، فقد أسفر تتبع وملاحقة باقى العناصر المنفذة للحادث عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوى لطريق دشلوط/الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط وإتخاذهم منها مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى".

وأضافت الوازرة أنه تم مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة وأسفر ذلك عن مقتل عدد 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث ( المكنيين/أبومصعب ، أبوصهيب ) وعثر بحوزتهما على ( 3 بنادق آلية ، 1 طبنجة ماركة حلوان ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ، نظارة ميدان ، كمية من وسائل الإعاشة ).

كما تم ضبط إحدى السيارات المستخدمة فى الحادث الإرهابى وهاتف محمول سبق أن إستولى عليه العناصر الإرهابية من أحد ضحايا الحادث (المواطن/كمال يوسف شحاته) عقب قتله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجارى ملاحقة باقى العناصر الإرهابية الهاربة. (رابط الخبر)

بعد الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتوجه نصائح عاجلة للمواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، سيكون مائلا للبرودة شمالا وحتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا بشمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية. (رابط الخبر)

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغيير اضطراري بتشكيل "يوسف"

يستضيف الأهلي، نظيره طلائع الجيش، في السابعة مساء الأحد، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على الجونة، بهدفين مقابل هدف.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويحتل الأهلي المركز العاشر بـ17 نقطة في الدوري بعد أن خاض 9 مباريات فقط، فاز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 7 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك الجيش 18 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل الأهلي

ويغيب حسام عاشور عن المباراة بسبب الإصابة بجزع في مفصل الأنكل، التي تعرض لها مؤخرا، كما يتواصل أحمد فتحي، علي معلول، جونيور أجايي ومحمد الشناوي لنفس السبب.

وسيعوض "السولية" غياب "عاشور" في المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:

شريف إكرامي

أيمن أشرف - أحمد علاء - سعد سمير - كريم نيدفيد

عمرو السولية - هشام محمد

وليد سليمان - ناصر ماهر - أحمد الشيخ

وليد أزارو

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3

(رابط الخبر)