العربية: وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن إقالات مرتقبة لمسؤولين في فرنسا

أفادت قناة "الحدث" بأن "أعداد متظاهري السترات الصفر في ​فرنسا​ بدأت تقل تدريجيا"، مشيرةً إلى أن "متظاهري السترات الصفر يتجمعون الآن في ساحة الجمهورية".

من جهتها، كشفت قناة "العربية" أنّ "وسائل إعلام فرنسية تتحدّث عن إقالات مرتقبة لمسؤولين في فرنسا"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب يترأس اجتماعاً أمنيا بعد قليل".