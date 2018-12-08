ظريف: صفقات السلاح الأميركية تحول الشرق الأوسط إلى برميل بارود

اعتبر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "واشنطن حوّلت منطقة ​الشرق الأوسط​ إلى مستودع بارود، ببيع كميات هائلة من ​السلاح​ لدول المنطقة تفوق حاجتها بكثير"، مشيرا الى أن "كميات الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة لمنطقتنا لا يمكن تصديقها، وهي أكثر بكثير جدا من حاجة المنطقة".

ولفت ظريف على هامش المؤتمر الثاني لرؤساء برلمانات أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا والصين وروسيا الى أن "هذه السياسات حولت منطقتنا إلى مستودع للأسلحة المتطورة والمدمرة جدا، والتي للأسف لا تسهم في تحقيق السلام والأمن بالمنطقة".

وردا على سؤال حول الاتهامات الأميركية بشأن الصواريخ الإيرانية، شدد ظريف على أن "الأميريين بذلوا جهودا كبيرة لعرقلة العلاقات الإيرانية الأوروبية، ويسعون لقلب الحقائق المتعلقة بالقضايا الإقليمية، ويطرحون مثل هذه الاتهامات التي لا معنى لها لصرف الأنظار عن الأخطار الأساسية التي تهدد المنطقة".