ندد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ بـ"صانعي المجموعات ​الارهاب​ية في العقود السابقة"، معتبرا "انهم ارتكبوا خيانة كبرى بحق شعوب المنطقة"، مشيراً إلى أن "التصدي الشامل للارهاب والتطرف يكتسب الاهمية للجميع". ولفت إلى أن "الكثير من هذه المجموعات الارهابية قد صنعت في الحرب بالوكالة بين ​اميركا​ والاتحاد السوفيتي السابق لكنها اتخذت اهدافا وصورا اخرى في استمراريتها"، مشيراً إلى أن "القوى الكبرى صنعت المجموعات الارهابية بعد انتصار ​الثورة الاسلامية​ وان داعمي نشاطات هذه المجموعات في ايران هم اميركا والغرب والكيان الصهيوني".

شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني: صانعو المجموعات الارهابية خانوا شعوب المنطقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .