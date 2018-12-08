مسؤولون أميركيون:استمرار الاتصالات بين كوشنر وبن سلمان رغم القيود المفروضة

لفت مسؤولون ب​البيت الأبيض​ لصحيفة "​نيويورك​ تايمز" إلى "استمرار ​الاتصالات​ بين مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ​جاريد كوشنر​ وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي رغم القيود المفروضة". وأشارت الصحيفة إلى أن "الاتصالات الشخصية بينهما استمرت لأكثر من سنتين"، لاقتةً إلى أن "كوشنر تحول إلى المدافع الأبرز عن ولي العهد السعودي داخل البيت الأبيض بعد مقتل خاشقجي".

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