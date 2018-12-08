أردوغان: احتجاجات فرنسا تكشف فشل أوروبا في امتحان الديمقراطية وحقوق الإنسان

علق الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ على مظاهرات "السترات الصفراء" في ​فرنسا​، مؤكداً "أننا نعارض مشاهد الفوضى التي تسبب بها متظاهرون والقوة المفرطة تجاههم على حد سواء"، معتبراً أن "المشهد يكشف فشل أوروبا في امتحان الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات".

ولفت إلى أن "الذين أثاروا معاداة ​اللاجئين​ والإسلام من أجل الشعبوية السياسية وقعوا في الحفرة التي حفروها"، مشيراً إلى أن "جدران ​الأمن​ والرفاهية التي تغنوا بها بدأت تتزعزع على يد مواطنيهم بالذات وليس من قبل اللاجئين والمسلمين".