الدفاع المدني: إخماد حريق شب داخل منزل في شحور في صور

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "حريقا اندلع داخل منزل في شحور -صور"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على إخماده وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".

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