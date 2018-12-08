حبيش: هناك خوف جدي على الوضعين المالي والاقتصادي يضع المعطلين أمام مسؤولياتهم

أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ أنّ "هناك خوفًا جديًّا على الوضعين المالي والاقتصادي في البلد، يضع جميع المعطّلين أمام مسؤولياتهم"، معربًا عن أمله في "تجاوز هذه الأزمة من خلال "​مؤتمر سيدر​"، وإلّا فالوضع صعب جدًّا".

ورأى خلال مأدبة غداء تكريمية، أقامها على شرفه مختار بلدة عيدمون في عكار نبيه الحاج، أنّ "الخدمات تبقى ناقصة لعدم وجود حكومة، فالمشاريع الأساسية تحتاج إلى حكومة"، متمنيًا أن "تتشكّل ​الحكومة​ بأسرع وقت ممكن، فالبلد لم يعد يحتمل التعطيل والفراغ".

ولفت حبيش إلى أنّ "أهل عيدمون يعلّمون الناس الوفا، فأنا أشعر بالسعادة عندما أرى السعادة، وأنا لم أقم إلّا بواجبي بإعادة الحق لصاحبه، وأنا وزملائي النواب نذرنا أنفسنا لخدمة أهلنا ومنطقتنا، ولكن الخدمة تبقى ناقصة لعدم وجود حكومة"، مشدّدًا على أنّ "بلدنا يعيش فراغًا بنسبة 65 بالمئة من أصل 13 سنة، ونحن دولة مركزية، جميع القرارات الكبرى بحاجة إلى مؤسسات دستورية عاملة، وكلّ مؤسسة تتعطل، تعطّل كلّ المؤسسات الأخرى".

ونوّه إلى أنّه "لكي تسير عجلة الدولة، يجب أن يكون هناك رئيس جمهورية ومجلس نواب وحكومة، وعلى مدى 7 سنوات ونصف السنة، كانت إحدى هذه المؤسسات معطّلة".

أمّا الحاج فركّز على أنّ "إنجازات حبيش ساطعة، بخاصّة في مقاومة الظلم والكيدية وإعادة الحق لأصحابه، ونشكره من القلب على خدماته التي لا تنقطع ".