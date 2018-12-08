أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط 5 جرحى نتيجة تصادم بين 3 مركبات على طريق عام ​عجلتون​ عند مفرق ​مستشفى السان جورج​".

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