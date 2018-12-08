البخاري: السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وعضو مجموعة G20

لفت السفير السعودي ​وليد البخاري​ في تصريح له عبر مواقع التوصال الاجتماعي إلى أن "​السعودية​ أكبر ​اقتصاد​ في ​الشرق الأوسط​ وعضو مجموعة G20، خطوات حثيثة تسعى لها السعودية ضمن رؤية 2030 لتطوير ​القاعدة​ الإقتصادية وتنويعها".

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