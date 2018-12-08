إطلاق مشروع "تلفريك فاريا" برعاية السفير البابوي الجديد وحضور 28 سفيرا

لفت رئيس بلدية ​فاريا​ ميشال سلامة، خلال احتفال البلدة بإطلاق مشروع "​تلفريك​ فاريا"، على تلة جبل الصليب حيث يرتفع ​تمثال مار شربل​، برعاية السفير البابوي الجديد في ​لبنان​ المونسنيور جوزف سبيتاري، إلى أنّ "هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في ​الشرق الأوسط​، إذ نعتزم بناء مسار تلفريك بأحدث تصميم، بمسار 6 كيلومتر يربط القرية بجبالها، يبدأ من هذا النهر إلى السد، من ثمّ يستمرّ صعودًا إلى قمة جبالنا حيث الصليب وتمثال ​القديس شربل​".

وأوضح أنّ "هذا المشروع سيوفّر تجربة جديدة للسياح المحليين والعالميين المهتمّين بالطبيعة و​السياحة الدينية​، إذ سيستمتع السياح بالمناظر الجميلة، بخاصّة خلال فصل الشتاء حيث يمكنهم مشاهدة جبالنا الرائعة المكسوة ب​الثلوج​"، مبيّنًا أنّ "هذا المشروع مفتوح للمستثمرين المحليين والأجانب، بسبب حجمه وقيمته، وهو سيساهم في ازدهار مجتمعنا، ليس فقط في قريتنا فاريا، بل أيضًا في القرى المجاورة. كما نهدف إلى تشجيع مجتمعنا على البقاء في جذوره والحفاظ على ترابط العائلات".

وقد حذر الاحتفال 28 سفيرًا من سفراء الدول الأوروبية والإفريقية والعربية المعتمدين في لبنان، بالإضافة إلى النائب البطريركي العام على أبرشية ​جونية​ المارونية المطران ​أنطوان نبيل العنداري​، وحشد كبير من الفاعليات السياسية والدينية والاجتماعية والبيئية والمؤمنين.