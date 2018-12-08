شدّد تكتل "نواب بعلبك الهرمل"، على "أهمية تشكيل الحكومة، وضرورة تمثيل "النواب السنة المستقلين" في إطار اللقاء التشاوري".
وناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه في بعلبك، بحضور رئيس التكتل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن، والنواب: علي المقداد، ابراهيم الموسوي، ايهاب حمادة، والوليد سكرية، "خطته الإنمائية للأعوام 2019 حتّى 2022 وأقرّها، وسيعلنها في مؤتمر صحافي يحدّد في حينه".
كما ناقش التكتل "خطته للتواصل مع فعاليات بعلبك الهرمل وأقرّها، والخطة الإعلامية في هذا الإطار، بالإضافة إلى اقتراح قانون إنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل وأقرّه، وسيُصار إلى توقيعه لتقديمه إلى رئاسة المجلس النيابي".
شكرا لقرائتكم خبر عن تكتل "نواب بعلبك الهرمل": لضرورة تشكيل الحكومة وتمثيل النواب السنة المستقلين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .