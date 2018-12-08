تكتل "نواب بعلبك الهرمل": لضرورة تشكيل الحكومة وتمثيل النواب السنة المستقلين

شدّد تكتل "نواب ​بعلبك​ الهرمل"، على "أهمية ​تشكيل الحكومة​، وضرورة تمثيل "النواب السنة المستقلين" في إطار اللقاء التشاوري".

وناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه في بعلبك، بحضور رئيس التكتل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال ​حسين الحاج حسن​، والنواب: ​علي المقداد​، ​ابراهيم الموسوي​، ايهاب حمادة، و​الوليد سكرية​، "خطته الإنمائية للأعوام 2019 حتّى 2022 وأقرّها، وسيعلنها في مؤتمر صحافي يحدّد في حينه".

كما ناقش التكتل "خطته للتواصل مع فعاليات ​بعلبك الهرمل​ وأقرّها، والخطة الإعلامية في هذا الإطار، بالإضافة إلى اقتراح قانون إنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل وأقرّه، وسيُصار إلى توقيعه لتقديمه إلى رئاسة ​المجلس النيابي​".