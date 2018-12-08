قضى 45 عامًا خلف القضبان.. ماذا طلب "أقدم سجين" من الرئيس بعد خروجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

طلب كمال ثابت عبدالمجيد، 66 سنة، أقدم سجين في مصر، فور خروجه من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، مساء اليوم السبت، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، توفير معاش أو راتب شهري يكفيه متطلبات الحياة اليومية، ووحدة سكنية تقيه برودة الشتاء، وحر الصيف .

كما طلب "عبدالمجيد" مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لشكره على ما قدّمه له بشمول العفو الرئاسي له، وخروجه من غيابات السجن الحالكة، بعد قضائه 45 عامًا بين جدرانها قبل انتهاء جملة عقوبته التي بلغت 65 عامًا في قضايا قتل عمد وشروع في قتل، والتي بدأ في تنفيذها عام 1973 .

قال السجين فور خروجه من مركز أخميم: "لا أقول غير الحمد لله أنني خرجت من السجن حيًا وأشكر الرئيس السيسي إللي خلاني أطلع وأشوف الدنيا والحياة قبل الموت".