بالفيديو.. "السترات الصفراء" تدمر شركة عقارية بالكامل في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

نشر نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تظهر حجم الدمار الذي لحق بإحدى الشركات العقارية في باريس، أثناء التظاهرات المندلعة حاليًا احتجاجًا على الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن عدد المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، وصل إلى حوالي 8 آلاف مُتظاهر.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن عدد المحتجين في جميع أنحاء فرنسا وصل إلى 31 ألف شخص.

وبدأت الاحتجاجات منذ صباح اليوم السبت، والتي اتسعت من كونها تنديدًا بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية إلى مطالب باستقالته وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

واعتقلت الشرطة 700 شخص من المشاركين في الاحتجاجات حتى الآن.