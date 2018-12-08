وزيرة بريطانية تطرح خطة بديلة في حالة رفض اتفاق (بريكست)

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)

قالت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية آمبر رود، إنه إذا رفض نواب البرلمان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل فإنه يمكن إعداد ما يسمى بـ "نموذج النرويج المعدل" أو إجراء استفتاء ثان.

يذكر أن نموذج النرويج هو (البقاء في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي).

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود قولها إنها لا تزال تؤيد اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي طرحته رئيسة الوزراء، ووصفته بأنه "أفضل خيار".

ورغم أن ماي أعلنت إصرارها على أنه لا توجد بدائل للاتفاق، إلا أن رود طرحت سيناريوهات الخطة البديلة إذا رفض البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه ماي الأسبوع المقبل.

وأضافت رود: "إذا لم يتم الانتهاء من ذلك يمكن أن يحدث أي شيء. يمكن أن يظهر (تصويت الشعب) أو نموذج النرويج أو أي من هذه الخيارات. وليس من بينها ما هو جيد كالتسوية الحالية التي توصلنا إليها بشأن اتفاق الانسحاب (من الاتحاد الأوروبي)"، وحذرت من أن الوضع سيكون "فوضويا".

وتتجه جميع الأنظار إلى البرلمان البريطاني، حيث سيشهد تصويتا حاسما يوم الثلاثاء المقبل على النصوص الرئيسية في اتفاق الخروج من التكتل الأوروبي التي تم التفاوض عليه مع بروكسل.