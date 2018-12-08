بوتين يدعو حزبه السياسي للاقتراب من المواطنين للحصول على التأييد الجماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

دعا اليوم السبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حزبه "روسيا الموحدة" الحاكم، لأن يصبح أكثر التصاقا بالمواطنين، وذلك في ظل تراجع شعبية الحزب في استطلاعات الرأي العام، وكذلك النتائج المتواضعة التي أسفرت عنها الانتخابات الإقليمية الأخيرة.

وقال بوتين أمام مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الذي عقد في موسكو اليوم السبت: إن "القيادة لا تعني تقديم وعود تتسم بالمبالغة لا يمكن تحقيقها".

وأضاف الرئيس الروسي "عليكم باتخاذ قرارات مسؤولة، وفي نفس الوقت أن تشرحوا للمواطنين كيف أن هذه القرارات هي الأفضل لبلادنا ولزماننا".

يذكر أن إجراء إصلاح مزمع في نظام التقاعد تسبب في حدوث استياء واسع النطاق بين السكان.

واعتبارا من عام 2019 من المقرر أن يتم زيادة سن التقاعد بالتدريج خمسة أعوام، ليصبح سن التقاعد 60 عاما للنساء و65 عاما للرجال.

وتراجعت مؤشرات استطلاعات الرأي العام بالنسبة لشعبية الرئيس الروسي منذ الإعلان عن خطة نظام التقاعد الجديد، كما فقد حزب "روسيا الموحدة" تأييدا مهما في الانتخابات الإقليمية التي أجريت في سبتمبر الماضي.

ومن هنا فقد دعا ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي وزعيم الحزب الحاكم إلى منح المزيد من الاهتمام للأقاليم التي خسر فيها الحزب معظم الأصوات.