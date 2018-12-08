بالصور.. مظاهرة تأييد للرئيس السيسي بسوهاج احتفالًا بخروج أقدم سجناء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
تحول استقبال أقارب وأهالي أقدم سجين في مصر كمال ثابت عبدالمجيد، 66 سنة، ابن قرية الديابات التابعة لمركز أخميم بعد قضائه 45 عامًا داخل سجون الجمهورية إلى مظاهرة حب وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج .
إذ هتف المئات من الأهالي الذين كانوا منتظرين لحظة خروج السجين من المركز، والذين تجمعوا لاستقبال ابن قريتهم، العديد من الهتافات منها "يحيا السيسي.. السيسي رئيسي.. السيسي وبس وغيره مينفعناش".
وأعرب أقارب وأهالي المفرج عنه عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته لطلباتهم، والإفراج عن أقدم سجين في البلاد.
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