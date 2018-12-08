الفيفا يعتمد 18 حكماً سودانياً للدولية

تلقى الاتحاد السوداني لكرة القدم، خطاباً من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يفيد فيه بإعتماد (18) حكم من السودان في الشارة الدولية للموسم الانتقالي 2018/2019م، وهم:
في كرة القدم رجال: (بالوسط): الفاضل أبوشنب، عادل مختار، محمود شانتير، صبري محمد فضل، معتز عبدالباسط، حافظ عبدالغني، وصديق الطريفي.
حكام مساعدين بكرة القدم: وليد محمد أحمد، محمد عبدالله نيالا، المعز شطة، ناجي الفاتح، عمر حامد، عبدالجبار محمد، وهيثم النور.
وفي كرة القدم (سيدات): (في الوسط) خادم الله الشايب، وفي الحكم المساعد: ريماز عثمان، هنادي محمد علي، وزهراء علي..
في كرة القدم للصالات: المعز أحمد، أحمد عبدالعظيم، عبدالرحمن هارون، وخالد الحاج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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