نائب رئيس جنوب أفريقيا يختتم زيارته للبلاد

اختتم نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ديفيد دابيدي مابوزا، يوم السبت، زيارة قصيرة للبلاد، سلم خلالها يوم الجمعة، رسالة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير من الرئيس الجنوب أفريقي، تتعلق بتسريع عملية السلام بين فرقاء دولة الجنوب.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم بحسب الشروق – وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة أرور، وعدد من المسؤولين بالدولة.

ووصل نائب رئيس جنوب أفريقيا للبلاد مساء الجمعة، حاملاً رسالة لرئيس الجمهورية من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، تتصل بتسريع عملية السلام بدولة جنوب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)