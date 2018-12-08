السودان رئيساً للمجموعة الأفريقية بالأمم المتحدة

انتخب السودان لرئاسة أعمال الدورة الـ٦٢ للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات، ممثلاً في المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بفيينا، السفير ميرغني أبكر الطيب بخيت، ورشحت المجموعة الأفريقية السودان وأعلنت دعمها له.

وكانت المجموعة الأفريقية رشحت السودان خلال الجلسة التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا يوم السبت، وقدمت المندوب الدائم للمكسيك رئيسة الدورة الـ٦١ لأعمال اللجنة المنتهية دورتها، تهانيها للسودان وللسفير وللمجموعة الأفريقية، بترؤسه أعمال الدورة.

وهنأت المجموعات الجغرافية والدول الأعضاء السودان عبر بيانات ترحيبية بهذا الاختيار، وأكدت دعمها الكامل للسفير لإنجاح رئاسته للدورة التي تعتبر منعطفاً تاريخياً للجنة، حيث ستشهد انعقاد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى للدول الأعضاء في مارس ٢٠١٩م، والذي سيجيز قرارات مهمة لدعم تفويض اللجنة في مكافحة المخدرات بأنواعها كافة .

وعبر السفير ميرغني أبكر بحسب شبكة الشروق – في كلمته بعد تسلمه الرئاسة، عن شكر السودان للجنة وللدول الأعضاء، للثقة التي أولتها له لرئاسة اللجنة في مرحلة مهمة وحيوية من تاريخها، سيما مع تكاتف الجهود والالتزامات الدولية لمكافحة أنواع المخدرات كافة، تجارة وزراعة وترويجاً، وأكد التزام السودان بعكس وتبني تلك الجهود من خلال إدارته لأعمال الدورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)