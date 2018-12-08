ضبط خمور مستوردة ومواد بترولية مهربة بكسلا

ضبطت قوات تتبع للاستخبارات العسكرية، ضمن الأطواف الراتبة بالحدود، كميات كبيرة من الخمور المستوردة من إحدى دول الجوار، كما ضبطت كميات من البضائع المهربة خارج السودان (دقيق، زيوت، سكر، وأدوية) وبضائع متنوعة وكميات كبيرة من الوقود.

ووقف والي كسلا آدم جماع آدم، يوم السبت، برفقة قيادات لجنة الولاية، على الإنجاز الكبير الذي حققته شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة الحادية عشرة مشاة.

وأشاد جماع بهذا الإنجاز الكبير الذي يعتبر رسالة لكل المتلاعبين بقوت المواطنين بأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية عين ساهرة لحماية الاقتصاد الوطني.

وأكد بحسب شبكة الشروق – على دعمهم للقوات بلجنة أمن الولاية للقيام بدورها كاملاً لمكافحة كافة أشكال التهريب والجرائم، ووجه بتحفيز القوة.

من جانبه، أكد قائد الفرقة الحادية عشرة مشاة اللواء ركن محمود همد، أن القوات المسلحة لا تتهاون في التلاعب بقوت المواطن، ولن تسمح بأي نوع من أنواع التهريب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)