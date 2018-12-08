تسليم أراضي سكنية للاجئين العائدين من تشاد

شرعت حكومة ولاية وسط دارفور في تسليم أراضي سكنية للدفعة الأولى من اللاجئين الذين وصلوا إلي محلية أم دخن من معسكرات شرق تشاد والتي تضُم (352) فرد. وقال عامر يوسف رئيس المجلس الأعلى للسلام والعودة الطوعية بالولاية لـ(smc) أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت بتوفير الإحتياجات والمساعدات الإنسانية بما يكفي حاجة العائدين لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلي أن حكومة الولاية بالتعاون مع الجهات المختصّة والمنظمات تجتهد لتهيأة مناطق عودة اللاجئين بمحلية أم دخن وأم جرادل. وأبان يوسف أن من بين العائدين مواطنين يتبعون لولاية جنوب دارفور، مؤكداً أن الولاية جاهزة لإستقبال الدفعات المتبقية من اللاجئين الدارفوريين بشرق تشاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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