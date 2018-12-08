بالفيديو : “هاتريك” صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه بورنموث 4-صفر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنكليزي. وبحسب (بين سبورت) فقد سجل مو صلاح، هاتريك في هذه المباراة، (25 و48 و77) والمدافع ستيف كوك خطأ في مرماه (68) رباعية الـ”ريدز”. وصعد ليفربول مؤقتاً إلى صدارة الـ”بريميرليغ” برصيد 42 نقطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365).

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