كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الإعلاميين بصنعاء يدعو وفود مشاورات السويد لترك تلك النقاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الله صبري رئيس اتحاد الاعلاميين بالعاصمة اليمنية صنعاء، المشاورات في السويد لا يمكنها الوصول لحلول للأزمات في اليمين إلا إذا تركت التفاصيل وتم الدخول المباشر لنقاش القضايا الرئيسية والتوافق على حلول مرضية لليمنيين وتظهر فائدتها بمجرد التطبيق على الأرض.

واقترح رئيس اتحاد الإعلاميين على وفود المشاورات المتواجدين حاليا بالسويد أن يتركوا التفاصل والغرق فيها وأن يتوافقوا على إدارة وطنية مشتركة تشرف على البنك المركزي، وأخرى مماثلة تشرف على كل المطارات والموانيء،وثالثة تشرف على شركتي النفط والغاز ومبيعاتهما.

وطالب صبري وفود التفاوض بضرورة الإلتزام من الجميع بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وصرف المرتبات لجميع الموظفين.