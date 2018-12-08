كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في الغوطة الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 5 اطفال على الأقل مصرعهم وأصيب 3 في انفجار لغم في مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام السوري في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت. وكشف المرصد أن الانفجار وقع في بلدة الجربا بريف دمشق. ويرتفع عدد القتلى إزاء خطورة وضع المصابين الثلاثة، وفقاً للمرصد. وتمكنت قوات النظام السوري من السيطرة على المنطقة الاستراتيجية في 14 من أبريل الماضي بعد شهر من حملة عسكرية شرسة اسفرت عن تدمير المنطقة. وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في ذلك اليوم هجوماً مشتركاً على مواقع تابعة للنظام مرتبطة بالبرنامج الكيماوي في سوريا رداً على هجوم كيماوي محتمل في الدوما أكبر مدن الغوطة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أطفال بانفجار لغم في الغوطة الشرقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .