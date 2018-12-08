ترامب: رغم التحقيقات.. لا دليل على التواطؤ مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن ممثلي الادعاء لم يتوصلوا إلى دليل على التواطؤ مع روسيا، رغم إجراء تحقيق طويل ومكلف لبحث اتهامات بتدخل موسكو في حملته الانتخابية 2016.

وبعدم يوم من حديث مدعين أمريكيين بالتفصيل عن محاولة روسية، لم تكن معروفة في السابق، لمساعدة حملة ترامب في انتخابات الرئاسة، كتب الرئيس الأمريكي تغريدة على تويتر، قائلاً "بعد عامين وملايين الصفحات والوثائق، وتكلفة تجاوزت 30 مليون دولار، لا تواطؤ".