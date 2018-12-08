كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق حقل الشرارة الليبي نتيجة احتجاج قبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مهندسان ومتحدث قبلي اليوم السبت، إنه تم إغلاق حقل الشرارة الليبي بسبب احتجاج قبلي.
وقال مهندس إن الإنتاج في الحقل مستمر على الرغم من هذا الاحتجاج.
وأضاف متحدث باسم مجموعة من رجال القبائل، الذين يطالبون بقدر أكبر من التنمية، أنهم أغلقوا الحقل الواقع في جنوب البلاد.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
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