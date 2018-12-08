كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرعية اليمنية: الحوثيون "غير جادين" في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عضو في وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام التي تجري في السويد، اليوم السبت، أن الحوثيين ما زالوا "غير جادين" في التوصل الى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع المستمر في اليمن منذ 2015.

ويواصل وفدا الحكومة والمتمردين الحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص الى حافة المجاعة.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات أسبوعاً.

وقالت العضو في وفد الحكومة اليمنية رنا غانم، للصحافيين السبت "دائماً التوقعات تأتي من خلال التجربة، ومن خلال التجربة سأقول لا. أنهم غير جادين".

وغانم هي المرأة الوحيدة التي تشارك في محادثات السلام ضمن الوفدين.

وأعربت غانم عن أملها بأن تؤدي هذه المحادثات "على الأقل إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني".

وانهارت جولة سابقة من محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية في 2016، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة عقب 108 أيام من المفاوضات في الكويت.

وأكد وفد الحكومة اليمنية ومتحدث باسم الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة في وقت سابق أن المحادثات لا تهدف لإيجاد حل سياسي للنزاع.