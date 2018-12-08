عاجل.. فرنسا: احتجاز ألف متظاهر ووضع 720 قيد الحبس الاحتياطي

قامت الشرطة الفرنسية باحتجاز ألف متظاهر، ووضع 720 قيد الحبس الاحتياطي في عموم فرنسا، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وشهد السبت الرابع من مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" بباريس مواجهات قوية بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، مخلفة عددا من الجرحى والموقوفين.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.