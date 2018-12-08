كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرنسا: احتجاز ألف متظاهر ووضع 720 قيد الحبس الاحتياطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت الشرطة الفرنسية باحتجاز ألف متظاهر، ووضع 720 قيد الحبس الاحتياطي في عموم فرنسا، نقلا عن شبكة "24 لايف".
وشهد السبت الرابع من مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" بباريس مواجهات قوية بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، مخلفة عددا من الجرحى والموقوفين.
وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
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