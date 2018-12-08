مكتب الخيام يفكك عصابة دولية ويحجز طنا من الكوكايين

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم السبت، حجز حوالي طن وأربع كليوغرامات من مخدر الكوكايين العالي التركيز.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن العملية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وطنية، تنشط في مجال الاتجار الدولي لمخدر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

المخدرات تم شحنها، إثر ذلك، في اتجاه الشاطئ المقابل لغابة “بونعايم” بواسطة زوارق مطاطية، ونقلها بعد ذلك برا على متن شاحنة لنقل الخضروات.