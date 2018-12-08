توقيف 1000 متظاهر في احتجاجات ” السترات الصفراء”

أعلنت الساطات الفرنسية أنه تم، إلى حدود الساعة، ، توقيف 1000 شخصا واعتقال 720 في العاصمة باريس، خلال الاحتجاجات المتواصلة بالبلاد حتى الآن.

وخرج متظاهرو “السترات الصفراء” بالمدن الفرنسية السبت، في احتجاجهم الرابع ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تأهب آلاف من عناصر قوات الأمن الفرنسي، خشية من تجدد أعمال العنف أثناء الاحتجاجات.

وتشكل احتجاجات اليوم اختبارا حقيقيا لقرارات الحكومة الفرنسية التي تراجعت فيها عن زيادة الضرائب على الوقود بداية العام المقبل، إلا أن المتظاهرين يعبرون عن تمسكهم بتحقيق كافة مطالبهم، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية.

ومع بداية الاحتجاجات، أطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في باريس.