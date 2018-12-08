إحباط عملية تهريب 36 كيلوغرام من مخدر الشيرا بالمعبر الحدودي سبتة

تمكنت العناصر الجمركية المرابطة بالمعبر الحدودي بسبتة المحتلة، مساء أمس الجمعة، من إحباط تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة مرقمة بأوروبا.
وحسب مصادر” اليوم24″، قدرت الكمية الذي تم حجزها بـ36 كيلوغرام، بعد عملية تفتيش روتينية تقوم بها المصالح الأمنية، حيث كانت مخبأة أسفل الكراسي الأمامية للسيارة التي كان السائق المغربي المقيم بإسبانيا يحاول تهريبها إلى مدينة سبتة السليبة.
هذا، وقد جرى إقتياد السائق إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة تطوان لإستكمال التحقيق معه في المنسوب إليه، تحت إشراف النيابة العامة، قبل إتخاذ المتعين في حقه.
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