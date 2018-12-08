شفاعمرو: بركة يلتقي بعرسان ياسين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتمع رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، اليوم السبت، برئيس بلدية شفاعمرو المنتخب عرسان ياسين، حيث زار البلدية برفقة العديد من أعضاء الجبهة والحزب الشيوعي لتقديم التهاني للرئيس المنتخب وتسلمه مهامه رئيسيا للبلدية.

وأكد بركة وياسين على أهمية العمل المشترك من أجل تحصيل الحقوق للمواطنين العرب، وساد اللقاء أجواء إيجابية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون والشراكة بكل ما يتعلق في العمل البلدية وتحقيق الحقوق لأهالي المدينة.

وشارك باللقاء من قبل الحزب الشيوعي والجبهة رئيس كتلة الجبهة في البلدية، عضو البلدية زهير كركبي، وعضو البلدية السابق وسام حلاحلة وسكرتير الحزب نايف بركة وسكرتير المنطقة صبري حمدي، وأعضاء من سكرتارية الجبهة حسام صفوري، وليد بركة، والمحامي ناصر عميري.

ومن طرف رئيس البلدية، شارك باللقاء أعضاء البلدية زياد الحج وسامر صليبا ومدير عام البلدية عمر الملك ومدير مكتب الرئيس زياد ياسين، بالإضافة إلى مساعد رئيس لجنة المتابعة، رفيق بكري، والناطقة الرسمية باسم بلدية شفاعمرو حنان حداد حاج.