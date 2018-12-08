"أوبك" تتوصّل لاتفاق لخفض إنتاج النفط رغم ضغط ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصّلت منظّمة البلدان المصّدرة للنّفط، "أوبك"، إلى اتّفاق حول خفض إنتاج النفط، وذلك في وقت متأخر من اليوم الثاني لاجتماعها في العاصمة النمساوية فيينا، مساء أمس، الجمعة، على أن يكون مقدار إجماليّ الخفض بـ 1.2 مليون برميل يوميًّا.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، فإنّ مندوبين في المنظّمة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، قالوا إن "أوبك" وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميًّا، بينما وافق الحلفاء الآخرون من غير الأعضاء بالمنظمة، بينهم روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا.

وينصّ الاتّفاق الذي توصّلت إليه المنظّمة على إعفاء إيران من تقليص إنتاجها بسبب العقوبات الأمريكية، التي قللت بحدة من شحناتها النفطية، وذلك بعد أن دعا وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، الخميس، إلى استبعاد بلاده من أي قرار يخص مستوى الإنتاج، خلال اجتماع "أوبك".

فقد قال زنغنة، في تصريحات صحفية، إن "إيران لن تشارك في أي اتفاق ما دام الحظر ساريًا، إيران كانت دائمًا تدعم ‘أوبك‘ ومواقفها، لتحقيق الاستقرار في السوق".

ويأتي اتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين بخفض الإنتاج، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، للمنظمة إلى الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة العام المقبل.

ووفق المصدر ذاته، دفع الاتفاق أسعار النفط للصعود بأكثر من 4%، إذ بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم شباط/ فبراير بنسبة 4.78% أو ما يعادل 2.87 دولارًا إلى 62.93 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس"، تسليم كانون ثاني/ يناير 2019، بنسبة 4.27% أو ما يعادل 2.20 دولارًا، إلى 53.69 دولارًا للبرميل.

وكان أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون قد بدأوا مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/كانون أول 2018.