صلاح يسجل "هاتريك" ويقود ليفربول للفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قاد النجم المصري، محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية "الريدز" كل من اللاعبين محمد صلاح (هاتريك) وستيفك كوك (ذاتي).

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 42 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري الإنجليزي، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 23 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

وكانت سيطرة ليفربول واضحة منذ بداية المباراة، ولكن بدون هجمات خطيرة حتى نهائية العشر دقائق الأولى، وكان أول تهديد عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 13 نفذها شاكيري، ولكن الكرة اصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركلة ركنية.

وعاد شاكيري ليمرر الكرة إلى صلاح خلف مدافعي بورنموث في الدقيقة 14، حيث سيطر الأخير على الكرة بشكل جيد، ولكنه سددها بشكل غريب بعيدًا عن المرمى.

وظهر بورنموث لأول مرة في المباراة خلال دقيقتين متتاليتين، الأولى في الدقيقة 23 بتسديدة من كينغ ولكنها ضعيفة، بينما كانت الفرصة الأخطر لأصحاب الأرض في الدقيقة 24، بعد تمريرة من ستانيسلاس خلف المدافعين لبروكس، الذي سددها بقوة ولكن أليسون يتألق ويتصدى لها.

ورد محمد صلاح في الدقيقة 25 على بورنموث بشكل سريع، حيث أحرز هدف التقدم لليفربول، بعدما استغل خطأ بيجوفيتش في إخراج تسديدة فيرمينو، وتابع الكرة في المرمى.

ومنذ الهدف الأول للريدز وحتى نهاية الشوط الأول، حاول بورنموث إدراك التعادل عن طريق الاعتماد على العرضيات والوصول إلى مرمى ليفربول عن طريق الركلات لركنية، ولكن جميعها أخرجها فان ديك أو أليسون بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني، استطاع النجم المصري أن يظهر في أول لقطة في المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 48، بعد تمريرة من فيرمينو، ليمر صلاح من أكي ويضع الكرة بإتقان على يسار بيجوفيتش.

وفي الدقيقة 53 حاول مهاجم بورنموث كينغ الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مع أليسون، ولكن حكم المباراة قرر استمرار اللعب.

وفي الدقيقة 68، جاء مدافع بورنوث ستيف كوك ليحطم آمال فريقه، بإحراز هدف في مرماه، بعدما فشل في إخراج عرضية روبرتسون، لتسكن الكرة في الشباك معلنة عن الهدف الثالث لليفربول.

وفي الدقيقة 71، حاول بورنموث الرد عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها ستانيسلاس بشكل رائع، ولكن أليسون يتألق ويمسكها بنجاح.

وضرب محمد صلاح بورنموث للمرة الثالثة في المباراة بهدف رائع جدًا في الدقيقة 77، بعد استغلال تمريرة لالانا والمرور من الحارس بيجوفيتش مرتين، ثم وضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة.

وحاول دانيلز في الدقيقة 80، أن يقلص الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تعلو عارضة الحارس البرازيلي أليسون، وحتى نهاية المباراة استسلم بورنموث بشكل كبير للنتيجة، لتنتهي المواجهة برباعية نظيفة للريدز.