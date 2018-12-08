الإمارات ترفع نسبة تمثيل المرأة بالمجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:59 مساءً, 8 ديسمبر 2018 م

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وجّه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم (السبت)، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة من الدورة المقبلة، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كل القطاعات الحيوية في الدولة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

يذكر أن النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي هي 22.5 في المائة.

وبذلك سيزيد عدد النساء في المجلس الوطني الاتحادي من تسع نساء إلى عشرين العام المقبل.

ويضم المجلس 40 عضوا وترأسه حاليا أمل القبيسي. وينتخب نصف أعضاء المجلس لفترة تستمر أربع سنوات في حين يعين حكام الإمارات السبع النصف الآخر.

وجرت آخر انتخابات لاختيار نصف أعضاء المجلس في عام 2015.