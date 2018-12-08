شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الدول تلتزم بالحفاظ على الطيور المائية المهاجرة والان نبدء بالتفاصيل
من بينها النحام القزم
وفي مؤتمر للأمم المتحدة بمدينة ديربان في جنوب افريقيا، وافق المندوبون من دول في أوروبا وافريقيا ووسط آسيا على خطط لتوفير حماية أفضل للطيور من بينها النحام القزم (فلامنجو) والأوزة الغراء الصغيرة.
وتشمل اتفاقية الحفاظ على الطيور المائية الأفريقية والأورواسيوية (أيوا) خطة عشرية لحماية الطيور من المرض وآثار التغير المناخي والتلوث.
وقال السكرتير التنفيذي للاتفاقية، جاك تروفييه، إن الطيور في منطقة الساحل وشرق إفريقيا سوف تتأثر للغاية بالتغير المناخي في السنوات القادمة.
وأضاف أنها ستكون "كارثة" في حال لم يجدوا المسطحات المائية الملائمة خلال عملية الهجرة.
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