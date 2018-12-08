الخليج 365/ بغداد
أكد الشرطة الفرنسية إصابة 30 شخصا بينهم 3 شرطيين خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في شوارع باريس اليوم التي شهدت أول حالة لنشر المدرعات منذ بدء الحراك الاحتجاجي على غلاء الأسعار.
بالمقابل، قذف المحتجون أفراد الشرطة بحجارة الأرصفة.
وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في احتجاجات اليوم في باريس بأكثر من 8 آلاف، مؤكدة توقيف قرابة 700 شخص من عناصر "السترات" من أصل 31 ألف محتج في أنحاء البلاد.
أكد الشرطة الفرنسية إصابة 30 شخصا بينهم 3 شرطيين خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في شوارع باريس اليوم التي شهدت أول حالة لنشر المدرعات منذ بدء الحراك الاحتجاجي على غلاء الأسعار.
كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد عناصر "السترات"، ما تسبب بوقوع حالات إغماء في صفوفهم.
بالمقابل، قذف المحتجون أفراد الشرطة بحجارة الأرصفة.
وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في احتجاجات اليوم في باريس بأكثر من 8 آلاف، مؤكدة توقيف قرابة 700 شخص من عناصر "السترات" من أصل 31 ألف محتج في أنحاء البلاد.
شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مصابا باحتجاجات باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .