30 مصابا باحتجاجات باريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

الخليج 365/ بغدادأكد الشرطة الفرنسية إصابة 30 شخصا بينهم 3 شرطيين خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في شوارع باريس اليوم التي شهدت أول حالة لنشر المدرعات منذ بدء الحراك الاحتجاجي على غلاء الأسعار.

كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد عناصر "السترات"، ما تسبب بوقوع حالات إغماء في صفوفهم.

بالمقابل، قذف المحتجون أفراد الشرطة بحجارة الأرصفة.



وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في احتجاجات اليوم في باريس بأكثر من 8 آلاف، مؤكدة توقيف قرابة 700 شخص من عناصر "السترات" من أصل 31 ألف محتج في أنحاء البلاد.