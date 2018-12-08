شكرا لقرائتكم ليبيا.. إغلاق حقل الشرارة النفطي نتيجة احتجاج قبلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مهندسان ومتحدث قبلي، اليوم السبت، إنه تم إغلاق حقل الشرارة الليبي بسبب احتجاج قبلي.

وقال مهندس إن الإنتاج في الحقل مستمر على الرغم من هذا الاحتجاج. وقال متحدث باسم مجموعة من رجال القبائل الذين يطالبون بقدر أكبر من التنمية إنهم أغلقوا الحقل الواقع في جنوب البلاد.ولم يتسن الحصول على تعليق من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وعانى حقل الشرارة من إغلاقات متكررة منذ إعادة فتحه في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد إغلاق استمر عامين. وترجع الإغلاقات بشكل رئيسي إلى مشاكل أمنية ناتجة عن أنشطة لمجموعات مسلحة.

وتسبب إغلاق جزئي لأسباب أمنية في أغسطس آب في انخفاض إنتاج الشرارة بنحو 130 ألف برميل يوميا على الأقل، حسبما قال عمال في الحقل حينذاك.

وإنتاج حقل الشرارة مهم لإحياء إنتاج ليبيا من النفط، والذي ارتفع إلى أكثر من مليون برميل يوميا في أواخر يونيو حزيران أو أكثر من أربعة أضعاف مستواه في الصيف الماضي.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة في شراكة مع الشركات النفطية ريبسول وتوتال وأو.إم.في وشتات أويل.