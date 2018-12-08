شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بطلب إحاطة حول عدم تسليم مساحة 16 ألف فدان بترعة الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تقدمه بطلب إحاطة بشأن وجود أراضى مساحتها 16 ألف فدان بجوار ترعة الحمام، كانت مخصصة للعاملين فى استصلاح الأراضى منذ عام 2007 إلا أنه لم يتم استغلالها حتى الآن.

وقال النائب عصام الصافى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه الأراضى تم صرف الملايين عليها خلال الفترة الماضية، ومن الممكن أن تساهم بشكل كبير فى استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، وبالتالى يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأشار النائب، إلى أنه سيطالب خلال طلب الإحاطة بضرورة تسليم هذه الأراضى إلى العاملين باستصلاح الأراضى، من أجل سرعة استغلال تلك المساحات الشاسعة من الأراضى، بدلا من إهمالها طيلة السنوات الماضية.