بوروشينكو يطالب الغرب بإيصاد موانئه في وجه السفن الروسية

اعتبر الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ أنه "يجب إغلاق الموانئ الأميركية والأوروبية أمام ​السفن​ الروسية"، مؤكداً أن "​روسيا​ تمنع حرية الملاحة في مضيق كيرتش، الأمر الذي سينعكس سلبا على ​الاقتصاد​ الأوكراني ويؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة على البلاد ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل ذلك".

ولفت إلى أنه "ينبغي منع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية والأميركية"، مضيفا: "أن كييف مستعدة لتنسيق الإجراءات بشأن هذه القضية مع شركائها".