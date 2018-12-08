اعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أنه "يجب إغلاق الموانئ الأميركية والأوروبية أمام السفن الروسية"، مؤكداً أن "روسيا تمنع حرية الملاحة في مضيق كيرتش، الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الأوكراني ويؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة على البلاد ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل ذلك".
ولفت إلى أنه "ينبغي منع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية والأميركية"، مضيفا: "أن كييف مستعدة لتنسيق الإجراءات بشأن هذه القضية مع شركائها".
شكرا لقرائتكم خبر عن بوروشينكو يطالب الغرب بإيصاد موانئه في وجه السفن الروسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .