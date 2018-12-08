العربية: ألف موقوف بسبب احتجاجات "السترات الصفراء" في كل فرنسا

أعلنت قناة "العربية"، "توقيف ألف متظاهر بسبب ​احتجاجات​ السترات الصفر في كلّ ​فرنسا​"، لافتةً إلى أنّ "هدوءًا نسبيًّا يعود إلى بعض مناطق المواجهات بين ​الشرطة الفرنسية​ والسترات الصفر".

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