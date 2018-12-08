الميادين: متظاهرون فرنسيون يطالبون ماكرون بالاستقالة ويؤكدون استمرار الاحتجاجات

أفادت قناة "​الميادين​" بأن "المتظاهرين في ​فرنسا​ يطالبون الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بالاستقالة ويؤكدون استمرار الاحتجاجات ضد ​الحكومة​"، مشيرةً إلى "اضرام النيران في بعض السيارات في جادة ​الشانزليزيه​ في ​باريس​".

وكانت ​الشرطة الفرنسية​ قد نشرتق بل قليل للمرّة الأولى مدرعات مصفحة في شوارع باريس، تحسّبًا لمزيد من أعمال ​العنف​ خلال المظاهرات.

وقد اندلعت موجة جديدة من عمليات الكر والفر والصادمات بين ​قوات الأمن الفرنسية​ والمتظاهرين في باريس، الّتي تشهد أيضًا عمليات نهب وتخريب لمركز تجاري فيها.

فضلًا عن ذلك، أزالت الشرطة الفرنسية بالقوة حواجز أقامها متظاهرو السترات الصفراء، بالتزامن مع تصاعد سحب دخان في سماء العاصمة الفرنسية. وأوضحت وسائل إعلامية بأنّ "بعض المحتجين حطّموا الألواح الخشبية الّتي وضعها أصحاب المحال التجارية في الشانزليزيه للحماية وأضرموا النار فيها".